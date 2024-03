Milano-Sanremo 2024: il percorso ai raggi X. Poggio sempre più decisivo, Cipressa troppo distante

L’attesa è spasmodica: sabato andrà in scena la prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo, che regala sempre grande imprevedibilità e spettacolo. Una corsa che può dar gloria a tutti: dai velocisti, ai finisseur, fino agli scalatori e ai passisti. Il percorso si presta sempre a diverse letture e tante possibili interpretazioni da parte dei corridori. Andiamo quindi ad analizzare passo dopo passo quello che sarà il percorso della 115a edizione della Classicissima di Primavera.

MILANO SANREMO 2024 – IL PERCORSO AI RAGGI X

Saranno 288 i chilometri per congiungere Pavia a Sanremo. Sarà un luogo di partenza inedito dopo essere scattata da Abbiategrasso lo scorso anno. Da Pavia si esplorerà l’Oltrepò pavese, passando da San Zenone al Po, luogo di nascita del grande Gianni Brera. Sarà un omaggio al grande giornalista scomparso nel 1992. A Casteggio si ritornerà poi nel percorso originale della Classicissima. Percorso originale che vede come al solito affrontare il Passo del Turchino all’approdo in Liguria: da qui si scenderà verso Voltri, nei pressi di Genova.

Si procede verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (senza affrontare la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si entrerà nella fase calda della Sanremo con le salite Cipressa e Poggio di Sanremo. La Cipressa è lunga 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica ed insidiosa della statale Aurelia.

A 9 km dal traguardo i corridori inizieranno l’ascesa del Poggio di Sanremo: 3.7 km a circa il 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento. La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino al ritorno sull’Aurelia. Gli ultimi 2 km saranno dentro l’abitato di Sanremo per poi immettersi su via Roma, laddove verrà proclamato il vincitore.