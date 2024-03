Matteo Berrettini conosce il nuovo avversario a Phoenix: esame di francese con exploit in uno Slam

Matteo Berrettini è tornato in campo dopo oltre sei mesi di assenza (non giocava dal secondo turno degli US Open, lo scorso 31 agosto) e ha sconfitto il francese Hugo Gaston al Challenger di Phoenix. Il tennista italiano si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-1 e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo sul cemento statunitense.

Il 27enne romano, finalista a Wimbledon nel 2021, sta inseguendo una difficile risalita dopo essere sprofondato ampiamente al di fuori della top-100 del ranking ATP (al momento è addirittura numero 154 al mondo) e il prossimo impegno sarà decisamente probante. Matteo Berrettini sarà infatti atteso da un nuovo esame di francese.

L’avversario che lo attende al varco è Arthur Cazaux, che all’esordio ha regolato l’australiano Adam Walton per 7-6(5), 6-4. Il 21enne, attuale numero 77 del ranking ATP, aveva impressionato agli Australian Open, eliminando il danese Holger Rune al secondo turno e costringendo il polacco Hubert Hurkacz a disputare due tie-break agli ottavi di finale. Dopo l’exploit nello Slam in terra oceanica aveva raggiunto gli ottavi all’Open Sud de France e a Dubai. Non ci sono precedenti tra i due giocatori.