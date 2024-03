“Luna Rossa (quasi) come un aereo”: come fa a volare sull’acqua e la strada verso la America’s Cup

Luna Rossa vuole essere grande protagonista alla America’s Cup, che andrà in scena tra agosto e ottobe nelle acque di Barcellona. Il sodalizio italiano punta a battere Ineos Britannia, American Magic, Alinghi, Orient Express nel torneo degli sfidanti e meritarsi così la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. Si regaterà con agli AC75, le cosiddette “barche volanti” ammirate già nell’ultima edizione della competizione sportiva più antica al mondo.

Matteo Ledri e Andres Suar, rispettivamente esperto di fluidodinamica e architetto navale in Luna Rossa, hanno spiegato come funzionano queste imbarcazioni. Ledri ha puntualizzato: “Luna Rossa riesce a volare grazie ai foil, delle ali che si trovano sott’acqua, molto simili a quelle di un aereo, soltanto più piccole. Raggiungendo una certa velocità, queste ali sono in grado di creare una forza verso l’alto che permette alla barca di sollevarsi“.

Lo scafo, una volta fuori dall’acqua, riduce l’attrito e la resistenza, aumentando il potenziale in termini di velocità. Suar ha infatti spiegato che “diversamente da un aereo, non possiamo dare alla barca la potenza che vogliamo, ma possiamo contribuire lavorando sui foil e sulle vele“. Gli AC75 vengono controllati attraverso flap simile a quello degli aerei: “Inizialmente, bisogna posizionarsi a un angolo di efficienza di circa 90° rispetto al vento e lavorare con vele e foil per mantenere la barca in un equilibrio che corrisponde a circa 0° di sbandamento. A questo punto bisogna cercare di accelerare pian piano nel modo più efficiente, dando più potenza possibile con le vele, ma senza manovrare troppo i foil“.

Una volta raggiunta una velocità di 18-23 nodi si può regolare il flap e cercare di decollare per aumentare ulteriormente la velocità. Di seguito il VIDEO che mostra come “vola” Luna Rossa.