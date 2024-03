Luca Mozzato batte Groenewegen in volata! Sigillo Bredene Koksijde Classic, terza vittoria italiana in 6 giorni

Luca Mozzato la vinto la Bredene Koksijde Classic, prestigiosa semi-classica belga di livello 1.Pro giunta alla 22ma edizione. Successo di grande rilievo agonistico per il ciclista italiano, visto che ha battuto allo sprint uno dei migliori velocisti in circolazione in campo internazionale, ovvero l’olandese Dylan Groenewegen.

L’alfiere della Arkéa-B&B Hotels, reduce dal 27mo posto nel GP de Denain disputato ieri, ha conquistato la terza vittoria in carriera da professionista (nel 2023 aveva festeggiato alla seconda tappa del Tour du Limousin e alla Binche-Chimay-Binche). Il 26enne ha bruciato sulla linea del traguardo il portacolori della Jayco AlUla, al termine di una corsa particolarmente nervosa lungo i 201 km da Bredene a Koksijde (tracciato sostanzialmente pianeggiante, salvo un paio di semplici difficoltà altimetriche nella prima metà del percorso).

Un colpo di reni chirurgico ha regalato all’Italia del ciclismo la terza vittoria nel giro di sei giorni dopo quella di Jonathan Milan nell’ultima tappa della Tirreno-Adriatico e quella di Alberto Bettiol alla Milano-Torino. Così ci si presenterà alla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione in programma domani e dove il Bel Paese si affiderà soprattutto a Jonathan Milan e Filippo Ganna (secondo l’anno scorso), ma dove Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar saranno i grandi favoriti della vigilia.

Luca Mozzato ha battuto il già citato Groenewegen e il belga Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty). Quarta piazza per Simone Consonni (Lidl-Trek), che domani sarà l’ultimo uomo di Milan in caso di un arrivo in volata in via Roma. L’altro belga Arnaud de Lie (Lotto Dstny) ha completato la top-5.