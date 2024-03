Short track, doppia medaglia per l’Italia! Sighel argento e Spechenhauser bronzo nei 1000 metri!

L’Italia si è sbloccata ai Mondiali di short track e, dopo il bronzo di Arianna Fontana nei 1000 femminili, arriva addirittura una doppia medaglia nella gara maschile. A salire sul podio sono Pietro Sighel (argento) e Luca Spechenhauser (bronzo), mentre l’oro è andato al canadese William Dandjinou.

Una doppietta azzurra che mancava addirittura da 27 anni in una rassegna iridata. Per Sighel si tratta della quinta medaglia individuale della carriera, la seconda nei 1000 metri dopo quella vinta nel 2021 a Dordrecht. Spechenhauser, invece, è al primo podio individuale a livello iridato, in una stagione che sancisce la sua definitiva consacrazione ai livelli più alti.

Una finale segnata sicuramente dalla caduta Park Ji Won, il grandissimo favorito per la medaglia d’oro. Il sudcoreano, però, è entrato in contatto proprio con il suo compagno di squadra Hwang Daeheon, che poi è stato squalificato.

Rimasti praticamente in tre a giocarsi il podio, il canadese Dandjinou è riuscito a mantenere la testa, resistendo anche all’assalto di un Pietro Sighel, pronto a cercare il guizzo decisivo in volata. Poco più dietro Spechenhauser a completare una magica doppietta azzurra.