LIVE Fognini-Zapata Miralles, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: buona occasione per risalire in classifica

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Fabio Fognini e Bernabe Zapata Miralles, partita del primo turno dell’ATP Master 1000 di Indian Wells. Grazie ad una wild card il tennista azzurro, scivolato alla posizione numero 108 del ranking mondiale, può giocare il torneo californiano, dove ha una ghiotta occasione per risalire in classifica.

La sorte ha infatti posto sulla strada di Fognini lo spagnolo Zapata Miralles, il quale sta vivendo una stagione tutt’altro che indimenticabile. L’iberico ha ottenuto solamente due vittorie nei dieci incontri giocati: una nel primo turno di qualificazione ad Adelaide contro l’australiano Ellis, ed un’altra a Cordoba grazie al ritiro di Christian Garin. Lo spagnolo è così scivolato alla posizione numero 144 del mondo.

Inizio di 2024 travagliato anche per Fognini, che ha scelto di iniziare la propria stagione a livello challenger. A Tenerife l’azzurro è stato sconfitto al secondo turno dal kazako Yevseyev, complice anche un problema fisico accusato nel corso del match. L’italiano è poi tornato in campo per un challenger in Bahrain, a Manama, dove si è arreso al talento giordano Shelbayh in tre set. L’ultimo torneo giocato da Fognini è stato quello di Doha, dove è stato sconfitto da Dzumhur nelle qualificazioni.

È il secondo confronto tra Fognini e Zapata Miralles, con i due che si affrontarono a Barcellona 2021. A vincere fu lo spagnolo a causa della squalifica dell’italiano rimediata nel corso del secondo set. L’incontro è in programma come quinto match a partire dalle 20.00 italiane sul campo 3 e sarà visibile su Sky Sport e su Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Fognini-Zapata Miralles, quinto match dalle 20.00, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!