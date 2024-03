L’Italia fa il pieno tra Europa e Conference League: Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina ai quarti

Dopo le delusioni in Champions League, con l’eliminazione di Inter, Napoli e Lazio, l’Italia si riscatta nelle due competizioni europee minori. Milan, Roma e Atalanta si sono qualificate per i quarti di finale dell’Europa League. La Fiorentina ha staccato il biglietto per i quarti di finale di Conference League. Il Bel Paese ha così rafforzato il proprio ranking ed è sempre più vicino alla possibilità di schierare cinque squadre nella prossima edizione della Champions League.

Il Milan ha vinto in casa dello Slavia Praga per 3-1 dopo essersi imposto per 4-2 nel confronto d’andata. Rossoneri in superiorità numerica fin dal 20′ per l’espulsione diretta di Holes e poi capaci di marcare tre gol nel primo tempo: Pulisic al 33′, Loftus-Cheek al 36′ e Leao in pieno recupero chiudono i conti, poi nel finale arriverà il gol bandiera di Jurasek.

La Roma aveva sconfitto il Brighton in casa per 4-0 e la sconfitta in trasferta per 1-0 (rete di Welbeck al 37′) risulta ininfluente. L’Atalanta partiva dall’1-1 in trasferta con lo Sporting Lisbona, è passata in svantaggio al 33′ con Goncalves ma nelle ripresa ha ribaltato la situazione con Lookman al 46′ e Scamacca al 59′. La Fiorentina era invece reduce dal 4-3 contro il Maccabi Haifa e al Franchi ha pareggiato per 1-1 (Barak al 59′, Khalaili risponde all’88mo minuto).