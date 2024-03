Dove vedere in tv Galles-Italia, Sei Nazioni rugby 2024: orario, programma in chiaro, streaming

Italia a caccia di una nuova impresa. Dopo il pareggio con la Francia e la vittoria con la Scozia l’appetito vien mangiando al Sei Nazioni di rugby e, in vista dell’ultima giornata, la squadra azzurra guidata da Quesada vuole provare l’ennesimo colpaccio. Il gruppo tricolore vola verso Cardiff: in programma la sfida al Galles.

In palio c’è un appuntamento con la storia: infatti vincere potrebbe significare addirittura agguantare la terza piazza finale nel torneo. L’obiettivo resta comunque quello di evitare l’ultimo posto. Andiamo a scoprire il programma della sfida.

Tutto il Guinness Sei Nazioni 2024 è trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con la Pay Tv che mostra in diretta tutti e 15 i match del torneo seniores. In particolare, le partite che vedono in campo l’Italia sono trasmesse su Sky Sport Uno, ma anche in chiaro su TV8, mentre gli altri incontri vanno in onda su Sky Sport Arena. Inoltre, i match degli azzurri si possono vedere anche in streaming su Sky Go e Now e su tv8.it.

CALENDARIO GALLES-ITALIA RUGBY SEI NAZIONI 2024

Sabato 16 marzo

Ore 15.15 Galles-Italia – Diretta TV su Sky Sport Uno e TV8

Diretta Live testuale: OA Sport