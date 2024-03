Karate, Premier League Antalya: l’Italia trova una finale per il bronzo grazie a Sabatino e Greco

La prima giornata della Premier League di Antalya, edizione 2024, è andata ufficialmente in archivio. Sui tatami turchi si sono vissute le fasi eliminatorie del kata femminile e di 5 categorie del kumite – 50 e 61 kg al femminile e 60, 75 e 84 kg al maschile -, ecco come sono andate le cose nel dettaglio per i colori italiani.

La buona notizia arriva da Danilo Greco e Christian Sabatino, nei 60 kg uomini: entrambi infatti, andando a sfidarsi l’uno contro l’altro, disputeranno la finale per il bronzo, in un percorso che li ha visti compiere traiettorie diverse, ma con un minimo comune denominatore. Per tutti e due infatti, rispettivamente ai quarti di finale (con ripescaggio) e in semifinale è arrivata la sconfitta contro il fortissimo turco Eray Samdan. Scontro fra connazionali quindi, ma con un posto sul podio garantito.

Da registrare inoltre, vi sono le positive prove – anche se senza possibilità di podio – per Erminia Perfetto nei 50 kg e per Aurora Graziosi nei 61 kg: abili nel fare strada, prima di fermarsi nei quarti di finale.

Domani altro giro di eliminatorie: in gara vi saranno il kata maschile e le categorie del kumite dei 55, 68 e +68 kg al femminile e dei 67 e +84 kg al maschile.