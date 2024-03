Judo, gli azzurri iscritti al Grand Slam di Tbilisi 2024: chance importante in ottica qualificazione olimpica

Si preannuncia un finale di marzo infuocato per il World Tour di judo, che si appresta a vivere due Grand Slam consecutivi negli ultimi due weekend del mese con in palio tanti punti sempre più decisivi in ottica ranking di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Il primo dei due appuntamenti è previsto a Tbilisi dal 22 al 24 marzo.

Al momento sono attesi nella capitale georgiana circa 550 atleti provenienti da 82 Paesi, tra cui una rappresentativa italiana di 9 elementi. Ad oggi figurano infatti nell’entry list del torneo 2 uomini e 7 donne per la Nazionale italiana, con l’obiettivo di conquistare un risultato positivo e raccogliere riscontri incoraggianti in vista dei prossimi grandi eventi con in palio le medaglie: gli Europei di Zagabria (25-28 aprile) ed i Mondiali di Abu Dhabi (19-24 maggio).

Iscritti diversi azzurri attualmente in bilico per la qualificazione a cinque cerchi come Andrea Carlino (60 kg), Matteo Piras (66 kg), Flavia Favorini (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg) e la rientrante Martina Esposito (70 kg). La spedizione tricolore sarà completata provvisoriamente da Francesca Milani nei 48 kg, la diciottenne Savita Russo nei 63 kg, Asya Tavano ed Erica Simonetti nei pesi massimi.