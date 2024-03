Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Tashkent: Italia virtualmente qualificata in 10 categorie

Luci e ombre in chiave azzurra al Grand Slam di Tashkent dell’ultimo weekend, in attesa di affrontare sempre nel mese di marzo altri tre eventi del World Tour di judo (1 Grand Prix e 2 Slam). Entra nel vivo dunque la volata finale verso i Campionati Mondiali di Abu Dhabi e soprattutto verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024, con il periodo di qualificazione a cinque cerchi che volgerà al termine il 23 giugno.

Le proiezioni aggiornate delle classifiche vedono l’Italia al momento virtualmente qualificata in 10 categorie di peso individuali e di conseguenza parteciperebbe anche al Team Event olimpico. Pass ormai sostanzialmente in cassaforte per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg e Christian Parlati nei 90 kg, tutti già selezionati anche dalla direzione tecnica per i Giochi.

Situazione ancora da consolidare invece per Antonio Esposito nei -81 kg e per la coppia formata da Matteo Piras ed Elios Manzi nei -66 kg, tutti costretti a macinare punti nei prossimi mesi per restare in zona qualificazione diretta. Ad oggi Gennaro Pirelli verrebbe ripescato tramite quota continentale nei -100 kg, mentre resterebbero escluse le seguenti categorie: -63 e -70 kg femminili, -60 e +100 kg maschili.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Tashkent 2024:

Uomini

-60 kg:

Migliori italiani: Andrea Carlino, 35° con 1363 punti; Angelo Pantano, 42° con 1073 punti; Simone Aversa, 56° con 640 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Migliori italiani: Kwadjo Anani, 55° con 599 punti; Lorenzo Agro Sylvain, 71° con 390 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Flavia Favorini, 34ma con 1092 punti; Savita Russo, 64ma con 483 punti; Agnese Zucco, 67ma con 464 punti.

-70 kg:

Migliori italiane: Martina Esposito, 33ma con 1246 punti; Irene Pedrotti, 43ma con 774 punti.

-78 kg:

+78 kg: