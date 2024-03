Jannik Sinner in testa alla Olympics Race! Superato Djokovic, cos’è questa classifica verso Parigi 2024

Jannik Sinner è balzato al comando dell’Olympics Race, ovvero una classifica che prende in considerazione i risultati ottenuti nelle 52 settimane precedenti al 10 giugno 2024, giorno in cui chiuderanno i ranking per l’ammissione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il tennista italiano ha guadagnato la prima posizione in seguito al successo ottenuto ieri sera contro il ceco Tomas Machac e che gli ha permesso di qualificarsi alle semifinali del Masters 1000 di Miami. Il fuoriclasse altoatesino si è infatti issato a quota 7.525 punti e operato il sorpasso ai danni del serbo Novak Djokovic, assente in Florida e fermo a 7.410 punti.

Jannik Sinner si è meritato questo riscontro grazie alle eccellenti prestazioni fornite negli ultimi nove mesi, tra cui spiccano il trionfo agli Australian Open, al Masters 1000 di Toronto, l’atto conclusivo alle ATP Finals, i sigilli a Pechino e Rotterdam. Il 22enne si appresta ora ad affrontare il russo Daniil Medvedev nella semifinale sul cemento statunitense, in caso di successo volerà a quota 7.775 punti in questa speciale classifica e vincendo il torneo si isserebbe addirittura a 8.125 punti.

Novak Djokovic resterà al secondo posto al termine di questo evento, lo spagnolo Carlos Alcaraz è terzo con 6.380 (raggiungerebbe massimo 7.180) mentre Medvedev è quarto con 5.885 (massimo di 6.485). Più attardati il tedesco Alexander Zverev (4.225, massimo di 5.025 vincendo a Miami), il russo Andrey Rublev (3.560) e il polacco Hubert Hurkacz (3.200). Alle Olimpiadi si qualificano i primi 56 giocatori del ranking ATPO al 10 giugno 2024, ma con un massimo di quattro atleti per Nazione. Gli ultimi otto pass saranno assegnati adottando altri criteri.