Il tabellone di Nadal a Indian Wells: sfida ad un altro veterano, poi Rune?

A distanza di due mesi, Rafael Nadal ci riprova. Il campione spagnolo sarà in campo a Indian Wells per affrontare il prestigioso Masters 1000 californiano in funzione di un percorso che vorrà portarlo in forma per la stagione sulla terra rossa. Sono queste le intenzioni di Nadal, che si augura di non avere problemi fisici come accaduto l’ultima volta a Brisbane (Australia).

Sarà un esordio dal sapore vintage, dal momento che dall’altra parte del campo ci sarà una vecchia conoscenza del maiorchino, il canadese Milos Raonic. Un Raonic presente in tabellone grazie al ranking protetto come Nadal e anch’egli alle prese con problemi fisici continui, basti citare quanto accaduto a Rotterdam nella sfida contro Jannik Sinner o a Melbourne quando ha giocato contro l’australiano Alex de Minaur.

Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore di Rafa (8-2) e l’ultima sfida risale al 2019 quando l’iberico si impose nel match della Laver Cup 6-3 7-6 (1). Da dire però che nell’unico incrocio a Indian Wells, è stato Raonic a trionfare, ma parliamo del 2015.

Qualora lo spagnolo riuscisse a superare l’ostacolo canadese, incrocerebbe uno dei prospetti più interessanti e forti della Next Gen, il danese Holger Rune. Un match affascinante che sicuramente potrebbe regalare spettacolo, in uno spicchio di tabellone nel quale è presente anche Lorenzo Musetti che, in caso di successo contro uno tra l’olandese Botic van de Zandschulp e il canadese Denis Shapovalov, potrebbe essere lui a sfidare Nadal in un ipotetico terzo turno. L’asso di Manacor è inserito nel quarto della testa di serie n.4, Daniil Medvedev, e chissà se sarà in grado di arrivare a sfidare il russo, in una Classica del massimo circuito internazionale.

Riepilogando schematicamente:

R1 – Raonic

R2 – Rune

R3 – Shapovalov/Musetti

R4 – Fritz/Baez

QF – Medvedev/Dimitrov

SF – Djokovic/Hurkacz

F – Alcaraz/Sinner/Zverev/Rublev