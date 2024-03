Golf: Peter Malnati torna a vincere sul PGA Tour dopo oltre otto anni, suo il Valspar Championship 2024

Il digiuno di Peter Malnati è terminato. Dopo otto anni abbondanti dall’unica vittoria sul PGA Tour, il Valspar Championship 2024 è suo al termine di un ultimo giro veramente combattuto. Il trentaseienne dell’Indiana riesce a chiudere in 66 71 68 67 (272 colpi), dunque in -12. Un successo mirabile per lui, che adesso potrà godere di una notevole risalita nel ranking mondiale.

Finisce secondo a due colpi di distanza Cameron Young, che comunque il suo lo fa per risalire di tre posti e chiudere a -10. Terzo Chandler Phillips a -9, in coppia con il canadese Mackenzie Hughes.

Uno dei favoriti della vigilia, Xander Schauffele, non va oltre la quinta posizione a -8 assieme a Ryan Moore, all’altro canadese Adam Hadwin e al cinese di pedigree golfistico USA Carl Yuan. Chiudono noni a -7 il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e il sudcoreano K. H. Lee.

Disastroso l’ultimo giro per il leader di ieri, Keith Mitchell, che incappa in una giornata terribile, finisce la domenica a +6 ed è 17° a -4. Anche peggio va a Seamus Power, che girava con lui: l’irlandese fa +5 ed è 26° a -3 (era tra i secondi).