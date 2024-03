Golf: Matteo Manassero vola in testa al Jonsson Workwear Open con un grandissimo secondo giro

Uno spettacolare secondo giro regala a Matteo Manassero la vetta del Jonsson Workwear Open 2024, di scena al Glendower Golf Club di Dowerglen, nell’Edenvale, in Sudafrica, e valido per il DP World Tour 2023-2024. Il veneto, prossimo a compiere 31 anni, s’inventa un magistrale -11 con due eagle e sette birdie e si porta a -15, prendendosi la vetta della classifica. Da rimarcare in particolare il 28 nella parte di percorso corrispondente alle seconde nove.

Con le 19 posizioni recuperate da Manassero nessuno può farci alcunché: un colpo di distanza per Oliver Bekker, e il sudafricano è pur bravo a siglare un -7 che lo porta a -14, ripetendo in sostanza il 65 di ieri. Scende dunque il leader di ieri, lo spagnolo Ivan Cantero, terzo a -13 insieme al connazionale Angel Hidalgo e al nordirlandese Tom McKibbin.

Al sesto posto l’inglese Jordan Smith e il sudafricano Shaun Norris, entrambi a -12. In top ten, a -11, anche l’altro padrone di casa Casey Jarvis, il francese Ugo Coussaud e il danese Niklas Norgaard.

In quota Italia, tutti gli altri azzurri in gara realizzano uno score odierno di -5 e superano il taglio. Bene Andrea Pavan, che scrive sulla carta un -9 che lo porta al 17° posto. Assieme a lui supera il taglio anche Lorenzo Scalise, bravo a salire di 22 posti e a trovarsi 33° a -7. Infine, Francesco Laporta di posizioni ne recupera 40 ed è 54° a -5.