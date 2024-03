Giro di Catalogna 2024, tappa di oggi (24 marzo): percorso, altimetria, tv. Giornata nervosa, Pogacar vuole il poker a Barcellona?

Siamo arrivati alla conclusione del Giro di Catalogna 2024. Ormai il successo è appannaggio di Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ma c’è tanta lotta per le posizioni di rincalzo, con Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan) in gioco per la top 10. L’ultima tappa, con partenza e arrivo a Barcellona, non promette di essere una passeggiata di salute.

PERCORSO

Dopo venti chilometri di relativa tranquillità, si sale verso il Col de la Creu de l’Ordal: sono 5700 metri al 4,6%, con pendenze che salgono raramente oltre il 5%. Dopo gli sprint di Gava e Castelldefels, altra pianura fino ad entrare in un circuito dove si salirà sul Montjuic, 2500 metri al 4,8% ma con le pendenze che si inerpicano fino al 12% negli ultimi 500 metri. L’ultima ascesa termina a 5 chilometri dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Con un percorso del genere gli scalatori possono nuovamente essere protagonisti. Magari Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) vorrà firmare il poker nella sua settimana di corsa. Mikel Landa (Soudal-Quick Step) ed Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) sono apparsi molto brillanti ieri, mentre Aleksander Vlasov (Bora-Hangrohe) e Lenny Martinez (Groupama-FDJ) proveranno a riscattarsi. Per l’Italia speranze su Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) e Lorenzo Fortunato (Astana-Qazaqstan).

CALENDARIO SETTIMA TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2024

Domenica 24 marzo

Orario di partenza: 10.30

Orario di arrivo: 13.50-14.10

GIRO DI CATALOGNA 2024: DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 12.25

Diretta streaming: Eurosport.it, NOW, SKyGo, DAZN, Discovery+ dalle 12.25

Diretta testuale: OA Sport