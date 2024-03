Giro di Catalogna 2024, Tadej Pogacar fa il bis sul Port Ainé! Si fa vedere Antonio Tiberi: 3°!

Uno e due! Tadej Pogacar vince da solo anche a Port Ainé nella terza tappa del Giro di Catalogna 2024: la breve corsa a tappe spagnola è sempre più nelle sue mani. Altra super prestazione: è partito a sette chilometri dall’arrivo e ha staccato tutti. Splendida terza posizione da parte di Antonio Tiberi che è rimasto con i big nonostante le tante montagne ed è apparso fra i più brillanti nel finale.

Un’altra frazione particolarmente dura viene scaldata nella prima parte da una fuga a dieci con Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Hugh Carthy (EF Education – Easy Post), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Harold Tejada (Astana), Andreas Kron (Lotto Dstny), Stephen Williams (Israel – Premier Tech) e Andreas Leknessund (Uno-X Mobility).

Il ritmo del gruppo è però particolarmente alto, viste le tante asperità da affrontare e la fuga viene resa vana a oltre 60 km dalla conclusione. La UAE Team Emirates di Pogacar si mette in testa al gruppo per controllare la situazione e imporre il proprio ritmo. Non succede granché fino alla salita finale, quando la squadra dello sloveno si mette davanti per staccare uno a uno i corridori nel gruppo.

Dopo il lavoro della sua squadra, ecco che attacca Tadej Pogacar sul Port Ainé a poco più di sette chilometri dal termine. L’unico che reagisce è Mikel Landa, ma in pochi metri lo spagnolo si stacca dalla ruota del fenomeno sloveno. Pogacar fa una tappa in solitaria e vince con largo distacco, mentre Landa tra gli inseguitori è il più brillante e riesce a lasciare sul posto Sepp Kuss e Chris Harper. Landa riesce a cogliere il piazzamento, mentre con un gran finale e una grande prestazione Antonio Tiberi raccoglie la terza posizione. Adesso Pogacar ha un vantaggio di 2’26” in classifica su Landa.