Ginnastica artistica, Macchini e Iorio giù dal podio in Coppa del Mondo. Derwael alle Olimpiadi

A Baku (Azerbaijan) si è conclusa la terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. Ricordiamo che al termine della serie composta da quattro appuntamenti verranno assegnati due pass su ogni attrezzo per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il discorso non riguarda l’Italia, visto che la nostra Nazionale è già ammessa ai Giochi con entrambe le squadre (cinque posti per sesso). Oggi si sono disputate le ultime finali in terra azera, con due italiani scesi in pedana per giocarsi i piazzamenti sul podio.

Elisa Iorio è purtroppo caduta alla trave e si è dovuta accontentare dell’ottavo posto con il punteggio complessivo di 10.933. L’emiliana sperava di fare nuovamente festa dopo essere salita sul secondo gradino del podio alle parallele asimmetriche. La gara sui 10 cm è stata vinta dalla funambolica cinese Zhang Qingying (14.233) davanti alla giapponese Takezawa Kaoruko (13.933), mentre la belga Nina Derwael è terza (13.766). La Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche ha matematicamente festeggiato la qualificazione ai Giochi.

Anche Carlo Macchini ha purtroppo commesso un grosso errore alla sbarra e ha concluso in settima piazza con il punteggio di 13.433. Il marchigiano, argento agli ultimi Europei, aveva tutte le carte in regola per salire sul podio e anche per vincere, dopo le cadute rimediate tra la prima tappa de Il Cairo e la Serie A. L’azzurro deve registrare alcuni passaggi se vuole davvero avere tra le mani un esercizio con cui convincere il DT Giuseppe Cocciaro a convocarlo per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ben tre atleti hanno chiuso con lo stesso punteggio (14.333), a decidere l’ordine del podio è stata l’esecuzione: il lituano Robert Tvorogal ha vinto, secondo il brasiliano Arthur Mariano, terzo il colombiano Angel Barajas.

L’ucraino Nazar Chepurnyi si è imposto al volteggio (14.900) davanti a Shek Wai Hung da Hong Kong (14.866) e al britannico Harry Hepworth (14.866). L’austriaca Charlize Moerz ha sorpreso tutte al corpo libero (13.566), lasciandosi alle spalle la cinese Ou Yushan (13.533) e l’algerina Kaylia Nemour (13.266, ieri dominatrice sugli staggi). Vittoria a pari merito al cavallo con maniglie per il taiwanese Lee Chih Kai (15.400) e per lo statunitense Stephen Nedoroscik (15.400), appena davanti al taiwanese Shiao Yu-Jan (15.300).