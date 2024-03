Ginnastica artistica, Europei 2024: sorteggiati suddivisioni e ordini di rotazione. L’Italia pesca bene a Rimini

Si è svolto il sorteggio di suddivisioni e ordine di rotazione degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile, che andranno in scena a Rimini dal 24 al 28 aprile. L’Italia si presenterà all’appuntamento per difendere il titolo a squadre conquistato lo scorso anno. La nostra Nazionale dovrà cercare il colpaccio di fronte al proprio pubblico, in quello che sarà un evento di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024, previste tre mesi più tardi.

I Moschettieri sono stati inseriti nel terzo e ultimo gruppo nel turno di qualificazione, dunque l’appuntamento è per mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 17.45. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro incomincieranno la propria avventura alla sbarra e gireranno insieme a Israele. Nella stessa suddivisione ci saranno anche Irlanda e Svizzera (dal corpo libero), Gran Bretagna e un gruppo misto (dal cavallo con maniglie), Portogallo e Germania (dagli anelli), Spagna e un gruppo misto (dal volteggio), Turchia e Lituania (dalle parallele pari).

Il Direttore Tecnico ha dichiarato attraverso i canali federali: “Arrivando da vincitori sapevamo che saremmo stati inseriti nell’ultima delle tre suddivisioni: siamo contenti. Non siamo mai partiti alla sbarra in gare importanti, è sempre un attrezzo pericoloso ma abbiamo almeno un paio di esercizi tosti da presentare. Dobbiamo fare bene la nostra gara, a prescindere da dove partiamo: bisogna prepararsi bene, il resto verrà da sè“.

A livello juniores, invece, l’Italia è stata inserita nella seconda suddivisione, in programma nel primo pomeriggio di giovedì 25 aprile. Gli azzurrini partiranno al cavallo con maniglie insieme alla Svizzera, nello stesso gruppo anche Francia, Spagna, Germania e Ucraina. Il responsabile Nicola Costa ha dichiarato: “Il sorteggio non è male, a livello di gara è un bene non essere in prima suddivisione anche se la seconda ci terrà impegnati dalle 11 alle 16.30. Certo, ormai a partire a cavallo con maniglie ci abbiamo fatto l’abbonamento ma ci prepareremo al meglio”.