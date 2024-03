Gand-Wevelgem femminile 2024 oggi in tv: percorso, altimetria, favorite. L’Italia punta su Balsamo e Longo Borghini

Non solo la Gand-Wevelgem maschile, ma sempre quest’oggi si correrà anche la gara femminile, che terminerà un’ora dopo la prova degli uomini. Una delle grandi classiche in terra belga, oltre centosettanta chilometri tra pavè, muri, possibili ventagli e con anche la pioggia.

PERCORSO GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2024

Il meteo dovrebbe rendere ancora più dura la gara, proprio come era avvenuto lo scorso anno, con la pioggia che dovrebbe accompagnare le atlete lungo i 171 chilometri che dovranno affrontare. Le fatiche arrivano già all’inizio con i primi muri e soprattutto al De Moeren, una zona in rettilineo che si trova sotto il livello del mare e che potrebbe portare il gruppo a spaccarsi a causa dei ventagli. Successivamente il doppio passaggio sul Scherpenberg, sul Monteberg e soprattutto sul Kemmelberg 700 metri all’11% che possono essere decisivi proprio come lo scorso anno, quando ci fu l’attacco di Marlen Reusser. Dal Kemmelberg mancheranno poi 35 chilometri all’arrivo con un probabile arrivo in volata ristretto

ALTIMETRIA GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2024

FAVORITE GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2024

L’Italia punta moltissimo su Elisa Balsamo, che si presenta al via dopo il successo al Trofeo Binda e alla Brugge-De Panne, cercando una tripletta che le era già riuscita nel 2022. In grandissima forma Balsamo può contare su una Lidl-Trek prontissima ad aiutare in ogni tratto di gara e che ha anche in Elisa Longo Borghini una seconda punta di diamante decisamente importante.

Dalla Lidl-Trek alla SD Worx-Protime, con il solito fenomenale squadrone che presenterà la campionessa uscente Reusser, e poi due altre pedine eccezionali come Lorena Wiebes e soprattutto Lotte Kopecky. Attenzione anche a Charlotte Kool (Team dsm-firmenich PostNL) e Chiara Consonni (UAE Team ADQ), ma anche le due giovani campionesse del ciclocross Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) e Fem van Empel (Team Visma | Lease a Bike).

ORARI GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2024

Orario di partenza: 13.25

Orario di arrivo: 17.35/17.45

GAND-WEVELGEM FEMMINILE 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 dalle 16.45

Diretta streaming: Discovery+ ed Eurosport.it dalle 16.00