Gand-Wevelgem 2024: programma, orari, tv, percorso, streaming

In attesa dell’inizio delle Classiche delle Ardenne di aprile, continuano le semi-classiche in Belgio. Domenica 24 marzo è prevista l’86a edizione della Gand-Wevelgem, una corsa dal grande prestigio che è stata vinta da tantissimi grandi corridori: tre volte da Eddy Merckx, Tom Boonen, Mario Cipollini e Peter Sagan, gli unici ad aver raggiunto questa quota. Vedremo chi sarà il successore di Christophe Laporte.

PERCORSO

Saranno 253,1 i chilometri tra Ieper e Wevelgem con circa 1300 metri di dislivello. La prima parte sarà completamente pianeggiante, il primo breve tratto di pavé verrà affrontato dopo ben 112,5 chilometri, il Veurnestraat. Da Ypres in poi la corsa si scalderà: in fila verranno affrontati i muri di Scherpenberg, Baneberg, Monteberg e Kemmelberg. Successivamente verranno riaffrontati Monteberg e Kemmelberg per tornare poi sul Scherpenberg, Baneberg e il Kemmelberg dal versante Ossuaire. Dai 35 km al traguardo non ci saranno più difficoltà altimetriche.

GAND-WEVELGEM 2024: ORARI E PROGRAMMA

Orario di partenza: 10.40

Orario di arrivo stimato: 16.20

GAND-WEVELGEM 2024: DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: dalle 14.15 su Eurosport 2 per gli abbonati

Diretta streaming: dalle 14.15 su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go, NOW e DAZN