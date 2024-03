E3 Saxo Classic 2024: programma, orari, tv, percorso, streaming

Un vero e proprio antipasto di Giro delle Fiandre. La 66esima edizione dell’E3 Saxo Classic andrà in scena venerdì 22 marzo, e le premesse per vivere una giornata di grande ciclismo ci sono tutte. Si va alla ricerca del successore dell’olandese Mathieu Van der Poel, che l’anno scorso ha trionfato dopo una volata a tre contro Wout Van Aert e Tadej Pogacar, al termine di una giornata a dir poco scoppiettante.

I primi due classificati della scorsa edizione sono inseriti nella start list provvisoria. L’edizione 2024 della E3 Saxo Classic si terrà, come detto, venerdì 22 marzo, e avrà inizio alle ore 11.45; sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 2 (dalle 14.00) e in streaming su Eurosport.it, SkyGo, NOW Tv, DAZN e Discovery+; mentre ovviamente OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni chilometro.

PERCORSO

Poche novità rispetto all’edizione passata, con i 207,6 km da Harelbeke a Harelbeke che sono un interessantissimo test verso la seconda Monumento dell’anno, in quanto diverse asperità saranno affrontate dai corridori anche tra dieci giorni. Saranno 17 in tutto i muri da affrontare in questa corsa, con l’unico cambiamento che sta alla presenza del muro di Ellestraat al posto dell’Eikenberg. Dopo una novantina di chilometri tutto sommato tranquilli, con sole due difficoltà altimetriche, si entra nel vivo con 100 km asfissianti. Si affrontano, tra gli altri, il Kanarieberg (1 km al 7,8%), il Knokteberg (1,2 km al 7,2%), il Taaienberg (muro in pavé di 700 m al 6,3% con punte del 16%) al km 124.4 e il mitico Paterberg (tratto in pavé di 400 metri al 12,9% con punta del 20,3%); con il passaggio su quest’ultimo salvato al limite grazie al completamento dei lavori della sede stradale. A 30 km dal traguardo ci saranno gli ultimi due muri: il Karnemelkbeekstraat (1.4 km al 5.7%, con picco al 18%), e il Tiegemberg (0.8 km à 4.9%), dalla quale vetta mancheranno 20 km tutti praticamente pianeggianti.

PROGRAMMA E4 SAXO CLASSIC 2023

Venerdì 24 marzo

Partenza: ore 11.45

Arrivo: 16.17/16.55

E3 SAXO CLASSIC 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) dalle ore 14:26

Diretta streaming: Eurosport.it, SkyGo, NOW Tv, DAZN, Discovery+ dalle ore 14:15

Diretta live testuale: OA Sport