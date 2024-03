Gand-Wevelgem 2024: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Mathieu van der Poel

Non ci sarà Wout van Aert al via, che si prenderà una tappa di riposo per poi lanciarsi sulle altre Classiche del Nord. Non mancherà però lo spettacolo alla Gand-Wevelgem di domenica: se si pensa già alla presenza di Mathieu van der Poel in maglia di campione del mondo, o del compagno di squadra Jasper Philipsen vincitore della Milano-Sanremo. Si fa sul serio in terra belga ed il pubblico è pronto ad assistere ad un super show.

Andiamo a scoprire nel dettaglio qual è la startlist con tutti i partecipanti della corsa.

STARTLIST GAND-WEVELGEM 2024

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

1 LAPORTE Christophe FRA

2 BENOOT Tiesj BEL

3 HAGENES Per Strand NOR

4 KOOIJ Olav NED

5 VAN DER SANDE Tosh BEL

6 VAN DIJKE Mick NED

7 VAN DIJKE Tim NED

ALPECIN-DECEUNINCK

11 VAN DER POEL Mathieu NED

12 PHILIPSEN Jasper BEL

13 KIELICH Timo BEL

14 KRAGH ANDERSEN Søren DEN

15 DILLIER Silvan SUI

16 RICKAERT Jonas BEL

17 VERMEERSCH Gianni BEL

INTERMARCHE – WANTY

21 GIRMAY Biniam ERI

22 MIHKELS Madis EST

23 PAGE Hugo FRA

24 REX Laurenz BEL

25 PETIT Adrien FRA

26 TEUNISSEN Mike NED

27 ZIMMERMANN Georg GER

SOUDAL QUICK-STEP

31 MERLIER Tim BEL

32 LAMPAERT Yves BEL

33 GELDERS Gil BEL

34 ČERNÝ Josef CZE

35 VAN LERBERGHE Bert BEL

36 VANGHELUWE Warre BEL

37 WARLOP Jordi BEL

ARKEA-B&B HOTELS

41 DEMARE Arnaud FRA

42 DEKKER David NED

43 LE BERRE Mathis FRA

44 MOZZATO Luca ITA

45 MCLAY Daniel GBR

46 SCOTSON Miles AUS

47 ALBANESE Vincenzo ITA

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

51 CAVENDISH Mark GBR

52 BOL Cees NED

53 FEDOROV Yevgeniy KAZ

54 GAZZOLI Michele ITA

55 GRUZDEV Dmitriy KAZ

56 MØRKØV Michael DEN

57 SYRITSA Gleb RUS

BAHRAIN VICTORIOUS

61 MOHORIC Matej SLO

62 GOVEKAR Matevž SLO

63 GRADEK Kamil POL

64 MIHOLJEVIĆ Fran CRO

65 PASQUALON Andrea ITA

66 RAJOVIC Dusan SRB

67 WRIGHT Fred GBR

BORA – HANSGROHE

71 MEEUS Jordi BEL

72 DENZ Nico GER

73 HALLER Marco AUT

74 MACIEJUK Filip POL

75 MULLEN Ryan IRL

76 KOCH Jonas GER

77 VAN POPPEL Danny NED

COFIDIS

81 ALLEGAERT Piet BEL

82 ANIOLKOWSKI Stanislaw POL

83 DE GENDT Aime BEL

84 FRETIN Milan BEL

85 NOPPE Christophe BEL

86 RENARD Alexis FRA

87 ROBEET Ludovic BEL

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM

91 NAESEN Oliver BEL

92 BOASSON-HAGEN Edvald NOR

93 DE BONDT Dries BEL

94 DE PESTEL Sander BEL

95 GAUTHERAT Pierre FRA

96 LABROSSE Jordan FRA

97 TOUZE Damien FRA

EF EDUCATION – EASYPOST

101 BISSEGGER Stefan SUI

102 DOULL Owain GBR

103 ROOTKIN-GRAY Jack GBR

104 RUTSCH Jonas GER

105 SWEENY Harrison AUS

106 VALGREN Michael DEN

107 VAN DEN BERG Marijn NED

GROUPAMA-FDJ

111 KÜNG Stefan SUI

112 ASKEY Lewis GBR

113 BYSTRØM Sven Erik NOR

114 DAVY Clément FRA

115 LE GAC Olivier FRA

116 LIENHARD Fabian SUI

117 PITHIE Laurence NZL

INEOS GRENADIERS

121 NARVAEZ PRADO Jhonatan ECU

122 HEIDUK Kim Alexander GER

123 ROWE Luke GBR

124 SHEFFIELD Magnus USA

125 SWIFT Ben GBR

126 SWIFT Connor GBR

127 TARLING Michael Joshua GBR

LIDL – TREK

131 PEDERSEN Mads DEN

132 DECLERCQ Tim BEL

133 GIBBONS Ryan RSA

134 HOOLE Daan NED

135 KIRSCH Alex LUX

136 MILAN Jonathan ITA

137 STUYVEN Jasper BEL

MOVISTAR TEAM

141 GAVIRIA RENDON FernandoCOL

142 CANAL BLANCO Carlos ESP

143 JACOBS Johan SUI

144 JØRGENSEN Norsgaard Mathi DEN

145 MORO Manlio ITA

146 RANGEL COSTA Vinicius BRA

147 ROMEO ABAD Ivan ESP

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

151 DEGENKOLB John GER

152 EDDY Patrick AUS

153 EDMONDSON Alexander AUS

154 EEKHOFF Nils NED

155 LEIJNSE Enzo NED

156 MÄRKL Niklas GER

157 NABERMAN Tim NED

TEAM JAYCO ALULA

161 MATTHEWS Michael AUS

162 DURBRIDGE Luke AUS

163 MEZGEC Luka SLO

164 O’BRIEN Kelland AUS

165 REINDERS Elmar NED

166 GROENEWEGEN Dylan NED

167 WALSCHEID Maximilian RichaGER

UAE TEAM EMIRATES

171 MORGADO António POR

172 BARONCINI Filippo ITA

173 BJERG Mikkel Norsgaard DEN

174 HODEG CHAGUI Alvaro JoseCOL

175 MOLANO BENAVIDES Juan SCOL

176 VINK Michael NZL

177 POLITT Nils GER

ISRAEL – PREMIER TECH

181 ACKERMANN Pascal GER

182 BOIVIN Guillaume CAN

183 SHEEHAN Riley USA

184 STEWART Jake GBR

185 VAN ASBROECK Tom BEL

186 VERNON Ethan GBR

187 HOFSTETTER Hugo FRA

LOTTO DSTNY

191 DE LIE Arnaud BEL

192 DE BUYST Jasper BEL

193 BEULLENS Cedric BEL

194 EENKHOORN Pascal NED

195 GRIGNARD Sébastien BEL

196 SLOCK Liam BEL

197 VAN MOER Brent BEL

UNO-X MOBILITY

201 KRISTOFF Alexander NOR

202 ABRAHAMSEN Jonas NOR

203 EDVARDSEN-FREDHEIM StiaNOR

204 GUDMESTAD Tord NOR

205 RESELL Erik Nordsaeter NOR

206 TILLER Rasmus NOR

207 WÆRENSKJOLD Søren NOR

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

211 FRISON Frederik BEL

212 CHRISTEN Fabio SUI

213 DEVRIENDT Tom BEL

214 LUDVIGSSON Tobias SWE

215 STEIMLE Jannik GER

216 TOWNSEND Rory IRL

217 ZUKOWSKY Nickolas CAN

TEAM FLANDERS – BALOISE

221 CLAEYS Arno BEL

222 COLMAN Alex BEL

223 DE VYLDER Lindsay BEL

224 DE WILDE Gilles BEL

225 DEWEIRDT Siebe BEL

226 VAN HEMELEN Vincent BEL

227 VANHOOF Ward BEL

TOTALENERGIES

231 VAN GESTEL Dries BEL

232 BONNET Thomas FRA

233 DUJARDIN Sandy FRA

234 GACHIGNARD Thomas FRA

235 JEANNIERE Emilien FRA

236 SOUPE Geoffrey FRA

237 TURGIS Anthony FRA

TUDOR PRO CYCLING TEAM

241 TRENTIN Matteo ITA

242 CHANGIZI Sebastian Kolze DEN

243 HEMING Miká GER

244 KELEMEN Petr CZE

245 MAYRHOFER Marius GER

246 PLUIMERS Rick NED

247 ZIJLAARD Maikel NED