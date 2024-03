Gand-Wevelgem 2024: i velocisti riusciranno a resistere? Jasper Philipsen favorito

Intensissimo periodo dedicato alle Classiche del Nord, in attesa delle prossime due settimane che prevedono Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, si comincia con E3 Saxo Classic e Gand-Wevelgem. Quest’ultima, giunta all’ottantaseiesima edizione, si terrà domenica e promette davvero grande spettacolo. Il percorso lascia infatti il dubbio sul possibile scenario: negli anni si sono alternate volate di gruppo a corse che hanno visto protagonisti gli uomini da classiche ed anche questa volta è un 50/50.

L’Alpecin-Deceuninck ha la doppia carta e probabilmente sarà la squadra che potrà decidere al meglio quale tattica adottare: in caso di attacchi il favorito è ovviamente il campione del mondo Mathieu van der Poel, ma se dovesse essere più chiusa la gara ecco che può venir fuori il nome di Jasper Philipsen, vincitore dell’ultima Milano-Sanremo.

Proverà a giocare lo scherzetto la solita Team Visma | Lease a Bike che però non avrà nelle proprie fila Wout van Aert, che si concederà un turno di riposo. Occasione per Christophe Laporte o per Olav Kooij che, se dovesse riuscire ad arrivare allo sprint, potrebbe sorprendere Philipsen. L’ha già vinta questa corsa Mads Pedersen (Lidl-Trek) che parte ovviamente tra i super favoriti.