Francia-Inghilterra oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2024: orario, dove vederla, programma, streaming

Si disputa oggi il quinto e ultimo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e a far calare il sipario sul torneo, al Groupama Stadium di Lione, saranno i padroni di casa della Francia e l’Inghilterra. Una sfida che potrebbe mettere in palio ‘solo’ il secondo posto finale, ma anche essere decisiva per il titolo.

L’Irlanda, infatti, guida la classifica con 16 punti, quattro in più dell’Inghilterra e cinque in più di Scozia e Francia. Una vittoria, ma anche un pareggio, irlandese nel match con la Scozia nel pomeriggio vorrebbe dire titolo per gli irlandesi, che così bisserebbero il successo di un anno fa. Ma in caso di ko irlandese, in base ai bonus conquistati, potrebbe riaprire la porta al titolo sia ai Bleus sia agli inglesi.

Per la Francia, però, servirebbe una vittoria netta, con bonus, nella speranza che la Scozia batta l’Irlanda 5-0 e puntare poi su una complessa classifica avulsa, che però darebbe comunque poche chance ai Bleus. Per l’Inghilterra, invece, una vittoria con bonus e una sconfitta senza bonus dell’Irlanda vorrebbe dire titolo, anche se l’impresa resta ardua.

Il calcio d’inizio a Lione verrà dato alle ore 21.00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

CALENDARIO FRANCIA-INGHILTERRA SEI NAZIONI 2024 OGGI

Sabato 16 marzo

Ore 21:00 Francia-Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA FRANCIA-INGHILTERRA SEI NAZIONI 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW