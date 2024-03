Fenerbahce-Milano, quando si gioca il ritorno della semifinale di Champions League di volley: data, orario, tv

Martedì prossimo, 19 marzo (ore 18.00) si gioca Fenerbache-Milano, incontro valido per la semifinale di ritorno della CEV Champions League 2023-2024 di volley femminile. Paola Egonu e compagne hanno fatto un cammino europeo impeccabile, ma ora l’asticella si alza ancora di più. Le meneghine devono completare l’opera in Turchia dopo la gara d’andata in casa per staccare il biglietto per l’ultimo atto.

Si prepara ad essere una bolgia il palazzetto di Istanbul, per spingere le proprie beniamine verso la Finale della massima competizione europea per club. Le meneghine dovranno essere pronte, e sfoderare la loro versione migliore per avere possibilità di completare il lavoro e prendersi un posto nella partita dell’anno (a livello di club). Super sfida tra Egonu e Vargas, due delle bombardiere più forti in circolazione. Il Fenerbache sta facendo una stagione favolosa, guida il campionato turco e in Champions è stato quasi impeccabile, mentre Milano, dopo una fase centrale d’annata favolosa, viene da un periodo non brillantissimo.

Fenerbache Opet Istanbul-Allianz Vero Volley Milano non avrà in Italia una copertura televisiva. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley femminile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Martedì 19 marzo

Ore 18.00 Fenerbache Opet Istanbul vs Allianz Vero Volley Milano

PROGRAMMA FENERBACHE-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.