Moto3, chi è Luca Lunetta: il classe 2006 che arriva dal Junior GP

Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sulla nuova stagione del Motomondiale 2024. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, vedremo in scena il Gran Premio del Qatar sul tracciato di Lusail che, in questa occasione, torna la gara d’esordio della stagione. Sotto la luce dei riflettori andremo a conoscere i nuovi piloti della Moto3.

La classe più leggera, come suo solito, è sempre la più imprevedibile del Circus, con tantissimi giovani che muovono i primi passi e colpi di scena davvero a non finire. Il titolo molto spesso viene deciso solamente in volata, proprio come accaduto nella scorsa edizione con Jaume Masià abile a sfruttare un crollo verticale di Daniel Holgado, che sembrava pronto a dominare la scena.

Tra i nuovi rookie di questa stagione uno è quanto mai interessante. Si tratta di Luca Lunetta, che correrà con il team Honda SIC58 e farà il suo esordio nel Motomondiale. Il giovanissimo talento italiano (è nato il 27 maggio 2006) ha vissuto una crescita esponenziale nelle categorie minori. Dopo aver militano nel Campionato del Mondo Junior CEV Moto3, è approdato alla Red Bull Rookies Cup.

Dal 2022 Luca Lunetta si è diviso tra Red Bull Rookies Cup e Campionato del Mondo Junior CEV Moto3, ed ha bruciato le tappe fino all’attesissimo sbarco nella categoria più leggera. L’Italia, dopo anni davvero opachi in questa classe, cerca un nuovo talento al quale affezionarsi. Sarà proprio il pilota romano?