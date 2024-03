F1, orari prove libere GP Australia 2024 e dove vederle in tv: programma Sky, streaming, differita TV8

Oggi, venerdì 22 marzo, prende il via il fine-settimana del GP d’Australia, terza tappa del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 02.30 italiane la FP1 e dalle 06.00 la FP2.

Fari puntati sulla Ferrari. La Rossa spera di essere più vicina alla Red Bull, di quanto lo sia stata in Bahrain e in Arabia Saudita. Da capire se i tecnici del Cavallino Rampante sapranno lavorare sul messa a punto in modo da avvicinare la SF-24, considerando il margine di vantaggio che la RB20 ha di base nei confronti di tutta la concorrenza.

I favoriti, infatti, sono ancora l’olandese Max Verstappen e la scuderia di Milton Keynes, considerando che dal punto di vista degli aggiornamenti non ci sono grossi scostamenti rispetto alle prime due apparizioni stagionali. La Rossa dovrà guardarsi anche alle spalle dal tentativo di rientro della Mercedes e magari della McLaren, che potrebbero in un contesto diverso fare bene.

La prima giornata di prove libere del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 del venerdì a Melbourne. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

CALENDARIO GP AUSTRALIA F1 2024

Venerdì 22 marzo (orari italiani)

Ore 02.30-03.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

Ore 06.00-07.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA GP ARABIA SAUDITA F1 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA TV8

Venerdì 22 marzo

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne.