F1, Lando Norris: “Oggi la gara era con la Mercedes, Ferrari troppo avanti. Ma vogliamo di più”

Lando Norris ha centrato il sesto posto in occasione del GP del Bahrain, appuntamento numero uno del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota in forza alla McLaren ha dimostrato subito buona competitività con la Mercedes, posizionandosi tra George Russell (quinto) e Lewis Hamilton (settimo).

Proprio questo è stato uno dei temi affrontati dal nativo di Bristol in mixed zone: “Lotta aperta con la Mercedes? Non direi, è una lotta tra tutti i team; non si può parlare solo tenendo in considerazione un Gran Premio – ha detto Norris ai microfoni di Sky Sport Italia -. Oggi però sì, la gara era con la Mercedes perché la Ferrari era troppo avanti per noi“.

Lando Norris ha poi aggiunto: “Ad un certo punto pensavo di prendere Charles Leclerc, ma poi ha corretto qualcosa in termini di bilanciamento ed è andato più veloce. Eravamo al livello della Mercedes, possiamo essere contenti di aver cominciato vicino a loro, ma vogliamo di più“.