F1, inizia il weekend del GP dell’Arabia Saudita: Max Verstappen dominerà ancora la scena?

Inizia ufficialmente l’attesissimo fine settimana del Gran Premio dell’Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Jeddah prenderà il via un weekend di capitale importanza per quanto riguarda l’intera stagione della massima categoria del motorsport.

La domanda che aleggerà sulla pista saudita sarà una sola: “Max Verstappen dominerà la scena come successo in Bahrain”? La risposta potrebbe fare tutta la differenza del mondo in ottica stagione. Se, infatti, il tre-volte campione del mondo continuerà a dettare legge anche su un tracciato completamente differente rispetto a Sakhir, si annuncerà una stagione davvero lunghissima per tutti i suoi rivali.

Se, invece, la conformazione del Jeddah Corniche Circuit renderà meno netto il gap tecnico della RB20, tutte le rivali del team di Milton Keynes potranno essere della partita da qui in avanti. Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin incrociano tutte le dita. Vivere un altro weekend come accaduto a Sakhir significherebbe rifilare una decisa “mazzata” al morale della Formula Uno, con “Super Max” pronto a cannibalizzare le 24 tappe stagionali.

Quali saranno gli orari di Jeddah? La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 14.30 italiane (le ore 16.30 locali) mentre la seconda scatterà alle ore 18.00 per completare le canoniche due ore di lavoro in pista del giovedì. Ricordiamo infatti che domani, venerdì, sarà già tempo delle qualifiche (ore 18.00), mentre la gara sarà sabato sempre alle ore 18.00.