F1, il dubbio di Leo Turrini: “Cosa succederà se Sainz sarà in lotta per il Mondiale e andrà via a fine anno?”

Il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024 ha regalato da un lato grande gioia al team di Maranello vista la splendida doppietta realizzata da Carlos Sainz e Charles Leclerc. Dall’altro lato, però, solleva una questione che potrebbe farsi spinosa. Interessante, certo, ma spinosa.

Di cosa stiamo parlando? Come spiega giustamente Leo Turrini a Sky Sport, la situazione interna al team di Maranello si fa di non semplice lettura. Carlos Sainz, che è già stato informato di essere stato appiedato in vista del 2025 per fare spazio a Lewis Hamilton, vince e convince. Anzi, senza l’intervento di appendicite che ha costretto lo spagnolo al forfeit a Jeddah, sarebbe in vetta alla classifica generale.

Se il nativo di Madrid continuerà in questa direzione, risultando addirittura in lizza per insidiare il titolo iridato a Max Verstappen, come si comporterà il team? Supporterà al 100% il pilota che ha deciso di silurare? Charles Leclerc rimane spettatore molto interessate. Sulla carta la prima punta della scuderia con il Cavallino Rampante è lui la prima opzione per il successo finale. Starà a lui rispondere con i fatti in pista.

Andiamo, quindi, ad ascoltare le parole di Leo Turrini.

VIDEO: L’ANALISI DI LEO TURRINI SU SAINZ