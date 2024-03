F1, George Russell accusa Fernando Alonso: “Ha fatto break testing”. Lo spagnolo sotto investigazione

George Russell è stato protagonista di un brutto incidente nel corso del penultimo giro del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Il pilota della Mercedes, che stava lottando con lo spagnolo Fernando Alonso per il sesto posto della gara, è finito contro le barriere, costringendo la Direzione Gara ad attivare il regime di Virtual Safety Car per l’ultima tornata.

Russell, fortunatamente, non ha avuto conseguenze dall’impatto e, davanti ai microfoni, ha dichiarato: “Sono rimasto davvero sorpreso da Fernando. Ero a mezzo secondo da lui e mi ha fatto break testing. Credo che abbia avuto un problema o qualcosa del genere o che abbia detto di averlo. Non mi aspettavo una cosa del genere e ho perso il posteriore, sono andato largo e poi sono finito a muro. È deludente finire così“, ha dichiarato il britannico.

Effettivamente, Alonso è stato convocato dai commissari sportivi per spiegare l’accaduto. I filmati a bordo dell’Aston Martin mostrano che il 42enne iberico abbia frenato in maniera considerevole all’approssimarsi della sesta curva nel caso in questione, molto più di quanto avesse fatto in altre fasi della gara. È quindi possibile che si sia trattato di un break testing.

Tuttavia, Nando aveva comunicato via radio alla sua squadra di avere problemi con l’acceleratore e di non riuscire ad andare al massimo, quindi è possibile che ci siano delle attenuanti. Il verdetto dei commissari sportivi è previsto nelle prossime ore.