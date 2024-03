F1, Frederic Vasseur: “Rendimento nella Q3 al di sotto delle aspettative, abbiamo un buon passo gara”

C’erano aspettative un po’ diverse. La Ferrari si era avvicinata con ambizione alle qualifiche del GP d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne, le Rosse avevano fatto vedere prestazione pura e consistenza, ma poi nel momento di fare il tempo nella Q3 qualcosa non è andato per il verso giusto.

Certo, c’è poco da dire nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz (2°), alle spalle del poleman Max Verstappen, visto quanto vissuto nelle ultime due settimane (attacco di appendicite e operazione nel fine-settimana di Jeddah). Chiaramente a mancare è stato soprattutto il monegasco Charles Leclerc, solo quinto e forse troppo aggressivo nella guida.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della scuderia di Maranello, Frederic Vasseur: “L’obiettivo era fare la pole e per il nostro avvicinamento c’erano i presupposti. È mancato qualcosa nella Q3, ma voglio essere ottimista in vista della gara di domani per quanto abbiamo dimostrato nei long run“, ha dichiarato l’ingegnere francese.

Un Leclerc finito un po’ sotto accusa, per aver spinto troppo nel tentativo di andare oltre un potenziale che probabilmente non c’era. Vasseur è stato chiaro: “Credo che ci sia ancora un divario con la Red Bull, ma se vogliamo provare a raggiungerli non c’è altro modo che spingere. Charles ci ha provato e non possiamo metterlo in croce per questo“.

Pensando poi al GP, le idee sono le seguenti: “Sarà cruciale non distruggere le gomme nei primi giri, altrimenti la prestazione nel complesso ne verrà inevitabilmente influenzata nel corso della gara. Siamo riusciti nel corso delle prove libere a minimizzare la problematica del graining e spero che questo andamento si possa replicare domani. Si prospetta una domenica lunga e noi dovremo pensare esclusivamente al nostro piano d’azione“.