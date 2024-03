F1, Frederic Vasseur: “Leclerc non ha messo insieme il giro perfetto nella Q3, ma abbiamo fiducia per la gara”

C’era la possibilità. Andate in archivio le qualifiche del GP del Bahrain di F1, primo appuntamento del Mondiale 2024. Sul circuito di Sakhir ha sorriso al campione del mondo in carica, Max Verstappen, che con la sua Red Bull ha preceduto la Ferrari del monegasco Charles Leclerc e la Mercedes di George Russell. Quarta posizione per l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.

C’è del rammarico tra le fila della scuderia di Maranello in quanto la pole era un obiettivo concreto, considerando che in Q1 e in Q2 Sainz e Leclerc erano stati i più veloci. Un po’ di amarezza, ma anche la consapevolezza che probabilmente la SF-24, a differenza della monoposto dell’anno scorso, potrebbe dare più opportunità ai ferraristi di lottare contro Max.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport il Team Principal della team del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur: “Un peccato, eravamo primi nella Q1 e nella Q2, mentre nella Q3 è mancato qualcosa e non c’è stato il giro perfetto con Leclerc, necessario per battere Verstappen“, le prime parole dell’ingegnere francese.

“Sono comunque fiducioso in vista della gara di domani perché con questa macchina dovremmo avere più consistenza. Il dato confortante è che la velocità pura è una caratteristica di questa monoposto e nessuno nel time-attack ha giocato con i carichi di benzina, come si è fatto nel corso dei test“, ha precisato Vasseur.

“Proveremo a mettere pressione alla Red Bull anche per creare qualche grattacapo dal punto di vista della strategia. Una cosa che l’anno passato non potevamo neanche pensare di fare, visto il problema del degrado delle gomme. Lottare per il secondo posto? Non ho la sfera di cristallo, partiamo da una base diversa del 2023 e il nostro obiettivo è portare a casa più punti che possiamo, ricordando anche i problemi di affidabilità che abbiamo avuto 12 mesi fa“, ha concluso il Team Principal della Ferrari.