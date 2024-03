F1, Frederic Vasseur: “Grande costanza di rendimento in Australia, ma dobbiamo continuare a lavorare!”

Una grande soddisfazione. Pochi dubbi sul ritenere questa domenica in Australia felice per la Ferrari. La Rossa ha realizzato la sua doppietta nel GP di Melbourne di F1, terza tappa del Mondiale 2024. Sul circuito cittadino dell’Albert Park è arrivata la vittoria dello spagnolo Carlos Sainz, bravissimo a centrare l’obiettivo nonostante l’attacco di appendicite e l’annessa operazione di appena due settimane fa.

Una gara condizionata dal ritiro dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) dopo poche tornate, per problemi ai freni, ma in cui la vettura di Maranello si è dimostrata molto performante, consentendo anche al monegasco Charles Leclerc di completare una doppietta che in territorio australiano non si verificava dal lontano 2004, ben 20 anni fa.

A commentare il tutto è stato il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Non so fino a che punto il ritiro di Verstappen abbia cambiato la gara, ma il nostro passo era molto veloce e lo dimostra il netto distacco accusato da Sergio Perez. Avremo modo di confrontarci con Max per altre 21 GP“, ha dichiarato l’ingegnere francese ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo trovato fin da subito un ottimo bilanciamento con la macchina e il nostro rendimento è stato soprattutto oggi molto costante. Leclerc ha realizzato anche il giro più veloce nella penultima tornata e questo aspetto non va trascurato. Godiamoci questo week end, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché c’è ancora tanto da fare“, ha ricordato Vasseur.

“Non dobbiamo commettere l’errore di sentirci già dove non siamo, perché il nostro lavoro di sviluppo è appena all’inizio. L’aspetto confortante è che su questa macchina si possono apportare delle migliorie, prevedendo il suo comportamento. La SF-24 è una vettura più leggibile per noi e questo aspetto fa la differenza rispetto all’anno scorso“, ha sottolineato il Team Principal della Rossa.

“È troppo presto, quindi, per parlare di lotta per il Mondiale contro la Red Bull. A Suzuka si ripartirà da zero e dovremo essere pronti. Di sicuro, la sfida interna tra Leclerc e Sainz è positiva per il team perché accelera lo sviluppo della nostra macchina“, ha concluso Vasseur.