F1, Fernando Alonso: “Siamo meno competitivi rispetto a Jeddah, abbiamo sofferto per tutto il weekend”

Fernando Alonso ha concluso in decima posizione le qualifiche per il Gran Premio d’Australia 2024, terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Un risultato sicuramente deludente per il veterano spagnolo dell’Aston Martin, autore di un errore nel primo time-attack del Q3 (escursione fuori pista sulla ghiaia) e battuto dal compagno di squadra Lance Stroll.

“Siamo entrati in Q3 con entrambe le vetture e questa è una buona notizia, i punti sono possibili. È più o meno quello che ci aspettavamo, Hamilton partirà subito dietro e sarà una battaglia intensa. Qui siamo stati un po’ meno competitivi rispetto a Jeddah, tutto è stato più problematico in termini di ritmo. Dobbiamo andare al limite, se vado un po’ più piano rischio di rimanere fuori dal Q3“, dichiara l’ex ferrarista ai microfoni di DAZN Spagna.

Sull’errore in Q3: “Fortunatamente c’era una via di fuga e il muro non era vicino, ma abbiamo avuto una macchina molto critica per tutto il fine settimana ed il Q3 non è stato ideale, ho fatto un errore in curva e sono finito sulla ghiaia, e al secondo tentativo con gomme nuove mi è mancata la fiducia. Non ho notato nulla di strano nell’ultimo giro. Forse c’è stato qualche decimo perso per i danni, ma abbiamo sofferto per tutto il weekend“.

Sulle prospettive in vista del GP: “Abbiamo visto gare pazze in F2 e F3. Cercheremo di salvare il fine settimana con alcuni punti, quelli che corrispondono alla quinta macchina, quindi nono e decimo posto, superando Tsunoda che ci è finito davanti, ed è quello che dobbiamo fare. C’è preoccupazione per il graining, abbiamo avuto un degrado molto elevato nelle prime due gare e ci aspetta una gara difficile“.