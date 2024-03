F1, é la Mercedes il grande flop di questo inizio di stagione. Sarà un lungo anno per Hamilton…

Il Mondiale di Formula Uno 2024 saluta il Medio Oriente dopo le prime due uscite (Bahrain e Arabia Saudita) con la sensazione che siamo pronti per un percorso netto, o quasi, della Red Bull. Dopo che il team di Milton Keynes un anno fa ha vinto (spesso dominando) 20 gare su 21, quest’anno i 24 appuntamenti potrebbero nuovamente vedere Max Verstappen e Sergio Perez cannibalizzare tutto e tutti.

Oltre ad avere assemblato una RB20 che sembra avere addirittura migliorato una RB19 che, già di suo, appariva perfetta, la scuderia capeggiata da Christian Horner, sembra non avere avversari credibili o possibili all’orizzonte. L’unica che si sta avvicinando (minimamente) è la Ferrari che, quantomeno, ha conquistato due terzi posti (Carlos Sainz a Sakhir, Charles Leclerc a Jeddah).

Chi, invece, sta mancando in maniera allarmante in questo primo scorcio di annata, è la Mercedes. Di nuovo. Dopo il fallimentare progetto del 2022, e il bis del 2023, il team di Brackley confidava nella W15 per riportarsi in alto. Per quanto visto sino ad ora, il progetto rischia ampiamente di naufragare. Al momento, infatti, George Russell ha conquistato un quinto ed un sesto posto, mentre Lewis Hamilton, ancor più in difficoltà, ha in cascina un settimo e un nono posto.

Troppo poco. Senza mezzi termini. La Mercedes voleva essere la prima sfidante di Max Verstappen, invece per ora deve combattere con Aston Martin e McLaren. La sensazione è che i progetti fallimentari iniziati con la W13 si siano ormai ingarbugliati su sé stessi, con i piloti che dovranno fare buon viso a cattivo gioco verso momenti migliori.

George Russell ormai ha nelle mani il ruolo di prima guida agli ordini di Toto Wolff, mentre il “Re Nero” assomiglia più ad un separato in casa, avendo annunciato il suo approdo in Ferrari nel 2025. Sarà una lunga annata per il sette volte campione del mondo. Sarà una lunghissima annata per tutti se la Red Bull continuerà così…