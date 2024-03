F1, cosa è accaduto alla Ferrari di Charles Leclerc a Sakhir: un problema tecnico importante

Grande amarezza. Charles Leclerc è uscito dall’abitacolo della sua Ferrari con l’umore sotto i tacchi. Le aspettative per fare una bella gara a Sakhir (Bahrain), primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1, c’erano. Dopo il secondo posto nelle qualifiche, l’ambizione del monegasco era quantomeno quella di essere il primo degli inseguitori dell’imbattibile Max Verstappen, dominatore della gara d’esordio del campionato su Red Bull.

Le cose però sono andate diversamente (quarto posto) ed è opportuno parlare di un problema tecnico evidenziatosi sulla monoposto del ragazzo del Principato. Nel corso del GP si è notato un Leclerc in grandissima difficoltà in frenata, commettendo non pochi errori in ingresso di curva. Un andamento anomalo, che ha una spiegazione. Attraverso le comunicazioni via radio tra il pilota e il suo ingegnere, Xavi Marcos, si è specificata l’entità della problematica.

“Dai dati notiamo uno squilibrio nei freni“, le parole di Marcos a Leclerc, definendo poi l’ammontare di tale squilibrio: “Circa 100 gradi“. Uno scambio di battute chiarificatore che motiva perché Leclerc non sia stato in grado di esprimere quel potenziale che nel corso delle prove del giovedì aveva fatto ben sperare. Quasi sicuramente per la vittoria non sarebbe cambiata la storia, ma con un Leclerc in condizioni normali la seconda piazza del messicano Sergio Perez avrebbe potuto essere alla portata, tenuto conto del terzo posto dal suo compagno di squadra, Carlos Sainz.

Con i se e i ma non si fa la storia e Charles proverà a rifarsi nel prossimo week end in Arabia Saudita (7-9 marzo), che come a Sakhir vedrà lo sviluppo della tre-giorni dal giovedì al sabato per la concomitanza con il Ramadan (10 marzo).