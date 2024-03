F1, Charles Leclerc in prima fila: “Il massimo dalla macchina, spero di sfidare le Red Bull”

Charles Leclerc scatterà dalla seconda piazzola nel GP di Arabia Saudita 2024, seconda tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Jeddah. Il pilota della Ferrari si è inventato un giro di eccellente caratura proprio nel finale ed è riuscito a inserirsi alle spalle di Max Verstappen, che si è confermato imbattibile e ha replicato la pole-position conquistata settimana scorsa in Bahrain. Il monegasco, che ha bissato il riscontro di sette giorni fa a Sakhir, inseguirà il podio in Medio Oriente.

Charles Leclerc ha analizzato la propria prestazione al termine delle qualifiche: “Nel primo giro del Q3 abbiamo provato qualcosa di diverso nella preparazione, ma non ha funzionato. Nel secondo ho messo tutto insieme ed era il massimo che poteva dare la macchina oggi. La gara è domani e spero che ci possa essere una sorpresa e sfidare le Red Bull davanti“.

Charles Leclerc ha poi proseguito: “Abbiamo fatto un passo in avanti rispetto all’anno scorso, abbiamo fiducia nei long run e dobbiamo sfruttare al massimo quello che abbiamo e vediamo quello che succederà. Spero che Carlos (Sainz, n.d.r.) possa recuperare rapidamente (operato all’appendice oggi, n.d.r.). Oliver (Bearman, il sostituto di Sainz, n.d.r.) ha fatto un lavoro incredibile, ha preso subito il ritmo, si è trovato a suo agio, è andata bene. Sarà la sua prima gara in Ferrari. Spero che domai potremo fare entrambi bene e guadagnare punti“.