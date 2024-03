F1, Charles Leclerc: “Il gap dalla Red Bull è ancora notevole, ma sono sicuro che li metteremo sotto pressione”

Solido avvio di 2024 per Charles Leclerc, che occupa la terza posizione nel Mondiale piloti di Formula Uno con 28 punti totali alle spalle della coppia Red Bull composta da Max Verstappen (leader con 51 punti) e Sergio Perez (secondo con 36). Il monegasco della Ferrari, nonostante i problemi ai freni riscontrati durante il GP inaugurale in Bahrain, ha raccolto sin qui un quarto ed un terzo posto confermandosi inoltre estremamente competitivo in qualifica con due piazze d’onore consecutive.

“Stiamo facendo piccoli passi nella giusta direzione. Il divario dalla Red Bull è ancora notevole, ma se continuiamo a lavorare così, sono sicuro che sarà solo questione di tempo prima di mettere Red Bull maggiormente sotto pressione. Non credo che avremo molte novità sulla macchina a Melbourne, quindi al momento dovremo solo massimizzare il nostro pacchetto attuale“, ha dichiarato il nativo del Principato dopo l’ultimo weekend di gara a Jeddah.

“Al momento la nostra situazione è questa. Credo che dovremo aspettare e vedere quando avremo nuove componenti della monoposto e che tipo di passo avanti faremo. Speriamo che questo ci avvicini alla Red Bull. Al momento Red Bull ha mediamente 3-4 decimi su di noi. E 3 o 4 decimi sono tanti nel mondo del motorsport. Tuttavia, se si considera ogni componente della monoposto, se il guadagno è di 1 centesimo per pezzo, allora è facile guadagnare subito“, spiega il ferrarista.

“Negli ultimi mesi siamo la squadra che ha migliorato di più perché abbiamo lavorato molto bene e dobbiamo continuare a farlo. È molto chiaro su quali aree dobbiamo lavorare. Sono sicuro che arriverà il nostro momento. Non so cos’abbia in serbo Red Bull in termini di aggiornamenti, ma questo definirà quando saremo in grado di eguagliarli“, conclude Leclerc (fonte: Motorsport.com).