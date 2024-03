F1, Carlos Sainz perplesso: “Non so perché siano mancati tre decimi in Q3”

Carlos Sainz centra la seconda fila nelle qualifiche del GP del Bahrain: una Ferrari che è apparsa competitiva sul giro secco, con la seconda posizione beffarda di Leclerc. Lo spagnolo è arrivato vicino alle prime posizioni e mettendo insieme i pezzi avrebbe potuto ambire anche a qualcosa in più.

Per la Rossa le incognite sono ancora nel passo gara e saranno sciolte domani. Queste le parole di Sainz ad analizzare questa giornata ai microfoni di Sky Sport F1: “Tutti prima di oggi ci aspettavamo la pole di Max, ma è chiaro che vedendo come siamo andati in Q1 e Q2 mi sentivo in lotta per la pole”.

“Dopo non siamo riusciti a trovare due/tre decimi in Q3 e non so francamente cosa sia successo. In Q2 ho fatto un giro pulito per risparmiare la gomma, mentre in Q3 ho spinto a tutta e ho fatto lo stesso tempo. Bisogna capire cosa sia successo perché è molto strano”.