Equitazione: Praga e Riyadh le città dei playoff del Global Champions Tour fino al 2029

Mentre l’inizio della stagione ha visto amazzoni e cavalieri prendere il via da Doha, in Qatar, il Board del Global Champions Tour e della Global Champions League di salto ostacoli ha reso nota un’importante decisione riguardante il futuro.

I playoff della competizione infatti si terranno, in alternanza, sino al 2029 nelle città di Praga, in Repubblica Ceca, e di Riyadh, in Arabia Saudita.

“Siamo entusiasti di annunciare – ha affermato Jan Tops, fondatore e presidente del Longines Global Champions Tour e GC – questa rotazione innovativa tra Riyad e Praga per i Global Champions Playoff, poiché segna un nuovo capitolo nella storia dei Playoff. Questa mossa strategica non solo evidenzia la natura globale del nostro sport, ma apre anche nuove strade per espandere la sua portata e coinvolgere un pubblico diversificato in tutto il mondo.”

“I Playoff della classifica generale rappresentano l’apice dello sport equestre, attirando atleti d’élite e appassionati da tutto il mondo. Con un montepremi che sono al livello con i grandi eventi sportivi di qualsiasi disciplina. I Playoff offrono un format emozionante per tutte le parti coinvolte nello show”.

Si partirà con Riyadh nel 2024, per poi proseguire con Praga nel 2025 e così via sino al 2029.