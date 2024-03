Equitazione: Isabelle Werth vince il primo round del dressage di ‘s-Hertogenbosch

A ‘s-Hertogenbosch il primo round della tappa olandese della FEI Dressage World Cup 2023-2024 parla tedesco. Nel round più “classico” della disciplina equestre a imporsi è stata infatti la titolatissima Isabelle Werth (12 medaglie olimpiche, ndr).

L’amazzone teutonica infatti, montante DSP Quantaz, ha messo insieme uno score di 75.782% precedendo, nell’ordine, la fortissima britannica Charlotte Fry, seconda a quota 74.152% (in sella a Everdale), e l’olandese Emmelie Scholtens, terza a 73.652% (su Indian Rock).

Non ci sono italiani in concorso, in una prova che si ripeterà – nella sua modalità “Freestyle” – sabato prossimo dalle ore 14.

In Olanda il programma dell’evento sarà solo dedicato al dressage, il salto a ostacoli infatti non verrà disputato in quel di ‘s-Hertogenbosch.