Equitazione, il belga Abdel Saïd vince la prima tappa del Global Champions Tour a Doha. Emanuele Gaudiano 12°

La prima tappa del Global Champions Tour 2024 di equitazione di salto ostacoli è andata ufficialmente in archivio, in quel di Doha. Ad imporsi è stato, al jump-off, in regime di percorso netto,è stato il belga Abdel Saïd che, in sella a Bonne Amie, ha fatto fermare il cronometro a 37.33 secondi precedendo, nell’ordine, l’irlandese Harry Allen, secondo con il crono di 37.54 (montando Calculatus), ed il tedesco Marcus Ehning, terzo a 38.08 con il suo cavallo Coolio 42.

In casa italiana invece, c’è da segnalare l’ottima prestazione di Emanuele Gaudiano: l’azzurro si è piazzato in 12ma posizione con il tempo di 76.44 nella prima fase, gravato di 4 penalità in sella a Chalou. Nella classifica generale del Global Champions Tour quindi, Abdel Saïd incamera 40 punti guidando provvisoriamente la graduatoria. Il prossimo appuntamento della manifestazione è fissato per il 3-6 aprile a Miami Beach.