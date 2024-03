Egonu-Vargas, chi ha vinto lo scontro diretto in Champions League? I punti segnati in un duello titanico

Lo scontro diretto tra Paola Egonu e Melissa Vargas era uno dei temi caldi della semifinale d’andata di Champions League tra Milano e il Fenerbahce Istanbul. Il testa a testa tra due degli opposti più forti del mondo, insieme alla serba Tijana Boskovic e alla svedese Isabelle Haak, ha infiammato la serata dell’Allianz Cloud ed è stato vinto in maniera nitida dalla bomber italiana, capace di trascinare la formazione meneghina verso uno schiacciante successo per 3-0.

La 25enne veneta ha messo a segno 22 punti con il 57% in fase offensiva, mentre la 24enne turca ha chiuso la partita con appena 14 punti e il 45% in attacco. L’azzurra ha attaccato 37 palloni (6 errori, un muro subito), contro i 31 dell’avversaria (ben cinque stampatone rimediate). Primo atto in favore delle rosablù, ma la qualificazione all’atto conclusivo si deciderà settimana prossima nella metropoli anatolica: Milano dovrà vincere due set per meritarsi la finale, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set.

Va ricordato che Paola Egonu e Melissa Vargas si erano fronteggiate nella semifinale tra Italia e Turchia degli ultimi Europei. In quel confronto l’azzurra si stava ben distinguendo, dopo una rassegna continentale trascorsa quasi interamente in panchina per scelta tecnica del CT Davide Mazzanti, ma sul 2-1 e 18-14 in favore della nostra Nazionale fu proprio Vargas a svegliarsi e a ribaltare il risultato. Quello visto stasera è un anticipo delle Olimpiadi di Parigi 2024?