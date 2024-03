E3 Saxo Classic, Wout Van Aert: “Caduta stupida, ma van der Poel era il più forte oggi”

Niente soddisfazione per Wout Van Aert in una prova generale delle Classiche del Nord di ciclismo. Il belga della Visma | Lease a Bike si è dovuto accontentare del terzo posto nella E3 Saxo Classic vinta, anzi dominata da Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Rimane però il dubbio di sapere che cosa sarebbe successo senza quella caduta del belga poco prima dello scatto del campione del mondo.

“Abbiamo avuto una giornata sfortunata, non siamo riusciti a far valere la nostra superiorità numerica come siamo soliti fare – afferma Van Aert al termine della gara – oggi Mathieu era fortissimo, con i suoi attacchi mi ha fatto davvero male“. Pochi gli accenni alla sua caduta, anche perché poi il belga ha provato a rientrare.

Ma il belga si prende le responsabilità della scivolata che ha in parte deciso la gara: “Mi sentivo bene, è stata dura sin dall’inizio con van der Poel che ha attaccato forte, sono riuscito a chiudere ed è andata bene fino alla mia caduta sul Pateberg. Ho fatto un errore stupido e da lì la corsa è cambiata totalmente: mi ero avvicinato a lui dopo il Kwaremont e volevo provare a prenderlo, ma sul Karnemelkbeekstraat Mathieu ha cambiato velocità nuovamente e non ho più risposto. Era giusto provarci ma l’olandese oggi era il più forte“.