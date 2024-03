Curling, l’Italia apre il Mondiale con una vittoria non semplice sul Giappone

Un’Italia leggermente contratta supera il Giappone nella prima sfida valida per i Campionati Mondiali 2024 di curling, rassegna in scena in quel di Schaffhausen (Svizzera). Gli azzurri nello specifico hanno superato il Giappone per 6-4, rendendosi artefici di una partita risolta soltanto al penultimo end.

L’inizio è tutt’altro che semplice. Dopo un primo end terminato con un nulla di fatto, complice anche un ultimo tiro non eccezionale di Retornaz, gli azzurri marcano due punti nel secondo turno quando, a seguito di un rilascio impreciso di Shimizu, lo skip compie una bocciata da due punti sbloccando così il risultato.

Il match vive poi una fase di lungo stallo, con i due team che si annullano a vicenda per ben tre end consecutivi. Giunti alla sesta ripresa i nipponici accorciano le distanze, mettendo a referto solo un sigillo a causa dell’ottima strategia difensiva architettata dai nostri ragazzi.

Nel settimo end però Retornaz ripristina il vantaggio, aumentando di una sola unità ben reggendo il bel gioco dei giapponesi. Ma gli atleti del Sol Levante dimostrano tutta la loro pericolosità all’ottavo round, costruendo una davvero intricata rete di stone complessa da pulire per gli azzurri che, infatti, cedono due punti consentendo agli avversari di pareggiare i conti.

La sfida si accende. E l’Italia si fa trovare pronta. Lo skip nostrano infatti compie due rilasci da manuale, portando in dote tre punti e indirizzando in modo concreto le sorti della partita. Nell’ultimo atto infatti il Giappone non andrà oltre il singolo punto, cedendo così il passo a una Nazionale che ha trova la vittoria con qualche patema di troppo. Domani, alle 9:00, la sfida alla Repubblica Ceca per trovare ritmo.