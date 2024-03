Cosa è successo a Bagnaia nella Sprint Race: da primo a quarto, l’errore e il crollo

Francesco Bagnaia raccoglie un altro quarto posto in una Sprint Race: lo stesso risultato il campione del mondo lo aveva raggiunto nella gara corta del Gran Premio del Qatar, ma oggi indubbiamente ci sono più rimpianti a Portimao nel Gran Premio del Portogallo. Partendo proprio dalla quarta casella raccolta in qualifica, Pecco aveva preso il comando della gara e ha buttato via una vittoria che sembrava alla portata.

Bagnaia aveva gestito molto bene la situazione, partendo bene e mostrando un buon ritmo. Il pilota della Ducati aveva scavato un certo solco rispetto agli inseguitori, a un certo punto è arrivato ad avere un margine di oltre un secondo nei confronti di Maverick Viñales dopo l’errore di Marc Marquez.

A quattro giri dalla fine, ecco che arriva l’errore: in fondo al rettilineo Bagnaia ha perso l’anteriore, rischiando di cadere, finendo così lungo e perdendo in un colpo solo tre posizioni, ritrovandosi quarto appena davanti a Miller.

Dopo l’errore Pecco ha perso notevolmente ritmo, non ha più ritrovato lo smalto dei primi otto giri e non è più riuscito ad attaccare le posizioni del podio occupate da Marc Marquez e Jorge Martin, probabilmente anche per una gomma che era stata sollecitata troppo all’inizio. Prosegue così la maledizione delle Sprint Race, anche se in questo caso il risultato sembrava a portata di mano: il piemontese rimane in testa al Mondiale con due punti di vantaggio nei confronti di Martinator.