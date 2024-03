Coppa Davis, l’ITF conferma Feliciano Lopez come direttore delle fasi finali

Si terrà domani il sorteggio della fase a gironi della Coppa Davis 2024, con l’Italia che sarà ai nastri di partenza da campione in carica. L’ITF, a ventiquattro ore dall’appuntamento, ha annunciato la conferma di Feliciano Lopez come direttore della fase finale della più grande competizione tennistica per nazionali.

Il direttore del Masters1000 di Madrid dal 2019 è stato nominato lo scorso anno a capo del torneo; dopo i buonissimi successi dell’edizione 2023, l’associazione organizzatrice dell’evento ha deciso di confermare l’iberico, vincitore di quattro edizioni tra il 2008 ed il 2019.

“Amo questa competizione e l’opportunità di costruire ancora su quello che abbiamo ottenuto lo scorso anno è davvero eccitante – afferma Feliciano Lopez – La passione dei giocatori e i capitani, l’atmosfera fantastica creata dai fan a Malaga è stata speciale. Possiamo rendere le finali del 2024 ancora migliori rispetto allo scorso anno e farò tutto purché accada“.