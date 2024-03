Combinata nordica, Riiber fa il vuoto in gara-1 a Oslo. Tre azzurri in zona punti

Jarl Magnus Riiber sfodera una prestazione superlativa e domina in lungo e in largo la prima delle due Gundersen in programma questo weekend a Oslo Holmenkollen, in occasione della nona e penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di combinata nordica. Il fuoriclasse norvegese ha fatto il vuoto nel segmento di salto, gestendo poi agevolmente il vantaggio accumulato nel fondo sulla distanza dei 10 km.

Il fenomenale padrone di casa raggiunge così quota 72 vittorie individuali in carriera nel circuito maggiore, collezionando la 15ma affermazione di una stagione a dir poco trionfale in cui si è già garantito la certezza aritmetica di conquistare la sua quinta Sfera di Cristallo generale. Riiber ha inflitto dei distacchi abissali alla concorrenza, dimostrando una superiorità schiacciante in particolare sul Large Hill della capitale norvegese.

Il podio di gara-1 (domani ci sarà la seconda Gundersen del fine settimana a Holmenkollen) è stato completato dagli austriaci Johannes Lamparter e Stefan Rettenegger, rispettivamente secondo e terzo con un gap di 1’28” e 1’33” dal vincitore. A seguire troviamo in classifica il norvegese Joergen Graabak e gli austriaci Franz-Josef Rehrl e Thomas Rettenegger.

In casa Italia sono arrivati tre piazzamenti in zona punti, tra cui spicca la bella rimonta di Aaron Kostner dal 38° al 28° posto grazie ad una solida prova sugli sci stretti, ma figurano tra i primi 40 anche Samuel Costa 33° e Raffaele Buzzi 34°, mentre Iacopo Bortolas non ha terminato il segmento di fondo dopo aver stampato il 32° punteggio nel salto.